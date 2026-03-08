Crivellato di pallini e lasciato in una fossa tra gli arbusti | cane muore dopo ore di agonia

Un cane è stato colpito da una serie di pallini da fucile e poi abbandonato in una fossa nascosta tra gli arbusti. Dopo ore di agonia, l’animale non è sopravvissuto. L’incidente si è verificato a Sannicola, dove il cane è stato trovato senza vita in condizioni che hanno suscitato sdegno tra chi ha scoperto il suo corpo. La zona è stata oggetto di sopralluoghi da parte delle autorità.

L'animale era intrappolato tra gli arbusti in agro di Sannicola. Recuperato dai residenti dopo i suoi lamenti, è deceduto nonostante le cure veterinarie SANNICOLA - Un cane raggiunto da una scarica di pallini da fucile, abbandonato in una fossa nascosta dagli arbusti. È quanto sarebbe accaduto in agro di Sannicola, dove un gesto di inaudita crudeltà si è concluso con la morte dell'animale nonostante i tentativi di salvarlo. A dare l'allarme sono stati alcuni abitanti della zona, richiamati dai lamenti del cane. Dopo un paio di giorni, i residenti hanno individuato l'animale intrappolato e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il cane è stato trasportato d'urgenza presso una clinica veterinaria di Galatone, dove però, malgrado gli sforzi dei medici, sarebbe deceduto dopo alcune ore.