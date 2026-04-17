Orrore a Cracovia | scoperto un vero zoo clandestino di 148 pitoni

A Cracovia è stato scoperto un allevamento illegale di 148 pitoni, nascosto all’interno di un edificio residenziale nel quartiere Pradnik Bialy. L’operazione è iniziata con il ritrovamento di un rettile tra le scale dell’edificio, portando alle successive verifiche che hanno rivelato l’esistenza di uno zoo clandestino. Le autorità hanno sequestrato gli animali e avviato le indagini per approfondire la situazione.

Un avvistamento di un rettile tra le scale di un edificio residenziale nel quartiere Pr?dnik Bia?y di Cracovia ha scoperchiato un caso di allevamento illegale di massa. La segnalazione, giunta all’ufficiale di servizio della stazione di polizia locale il 14 aprile, ha portato le autorità a individuare ben 148 pitoni reali nascosti in alcuni locali del condominio. Tutto è iniziato quando una pattuglia, inviata sul posto dopo la segnalazione del serpente nella tromba delle scale, ha dovuto collaborare con i vigili urbani e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’animale trovato. Una volta rimosso il primo esemplare e affidato a un rifugio specializzato, gli agenti hanno intuito che il ritrovamento non fosse un evento isolato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orrore a Cracovia: scoperto un vero zoo clandestino di 148 pitoni Notizie correlate Pitoni, boa costrittori e altri serpenti in un rettilario clandestino a Bari: traffico che vale decine di migliaia di euroBoa costrittori, pitoni birmani, anaconde e un caimano sequestrati in un seminterrato dietro una parete fittizia a Sannicandro di Bari dai... Rettillario clandestino scoperto a Bari: all’interno anche due anaconda lunghe 5 metriABBONATI A DAYITALIANEWS Un seminterrato segreto trasformato in zoo illegale Una scoperta inquietante è stata fatta dai carabinieri del nucleo Cites...