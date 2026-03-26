Durante un'operazione di controllo a Bari, sono stati trovati in un seminterrato nascosto numerosi animali, tra cui due anaconda di circa cinque metri. L'area, apparentemente un deposito, era stata adattata come zoo illegale. La polizia ha sequestrato gli animali e avviato le procedure legali contro i responsabili. La scoperta ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un seminterrato segreto trasformato in zoo illegale. Una scoperta inquietante è stata fatta dai carabinieri del nucleo Cites di Bari, con il supporto dei militari del nucleo Parco di Altamura: un seminterrato nascosto dietro una parete fittizia, trasformato in un rettilario clandestino nel centro abitato di Sannicandro di Bari. All’interno di un anonimo edificio condominiale, gli investigatori si sono trovati di fronte a un vero e proprio zoo illegale, con rettili esotici e potenzialmente pericolosi detenuti senza alcuna autorizzazione. Gli animali trovati: anaconda, pitoni e un caimano. Nel locale sotterraneo erano custoditi numerosi esemplari di grandi dimensioni, appartenenti a specie protette e pericolose. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rettillario clandestino scoperto a Bari: all’interno anche due anaconda lunghe 5 metri

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