Pitoni boa costrittori e altri serpenti in un rettilario clandestino a Bari | traffico che vale decine di migliaia di euro

I Carabinieri del Cites hanno sequestrato un traffico di rettili in un seminterrato nascosto dietro una parete fittizia a Sannicandro di Bari. Tra i serpenti trovati ci sono pitoni, boa costrittori, anaconde e un caimano. L’attività illecita coinvolge un traffico di animali che avrebbe un valore di decine di migliaia di euro.

Boa costrittori, pitoni birmani, anaconde e un caimano sequestrati in un seminterrato dietro una parete fittizia a Sannicandro di Bari dai Carabinieri del Cites. Il traffico di animali esotici vale 23 miliardi l’anno in tutto il mondo e anche pochi esemplari possono fruttare decine di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bari, anaconde, pitoni e boa nascosti dietro parete: maxi sequestro di rettiliAnaconda lunghi fino a cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale seminterrato occultato dietro una parete fittizia. Bari: anaconde, pitoni e boa nascosti dietro una finta parete(LaPresse) Anaconde lunghe fino a cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale seminterrato occultato dietro una parete... Una raccolta di contenuti su Pitoni boa costrittori e altri serpenti... Temi più discussi: Come fanno i serpenti a stare in piedi senza zampe?; Anaconde, pitoni e boa nascosti dietro la finta parete di una palazzina a Bari; Serpenti: uno studio svela come si alzano in piedi. Anaconda, pitoni, boa e un caimano nascosti dietro un muro: scoperto rettilario clandestino nel BareseUna scoperta inquietante quella effettuata dai carabinieri forestali nel Barese, dove in un locale seminterrato è stato individuato un vero ... immediato.net BARI RETTILARIO Bari: sequestrati anaconda, pitoni, boa e un caimano in un rettilario clandestinoScoperto un rettilario clandestino nascosto dietro una parete fittizia in un seminterrato di Sannicandro di Bari ... statoquotidiano.it Rettili pericolosi nascosti dietro una parete finta in un condominio: è la scoperta choc dei Carabinieri a Sannicandro di Bari. In un seminterrato trasformato in rettilario clandestino sono stati trovati anaconda lunghe fino a 5 metri, pitoni, boa, un varano e persino - facebook.com facebook Mors tua, vita mea. L'editoriale di Antonio Pitoni x.com