Pitoni boa costrittori e altri serpenti in un rettilario clandestino a Bari | traffico che vale decine di migliaia di euro

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Cites hanno sequestrato un traffico di rettili in un seminterrato nascosto dietro una parete fittizia a Sannicandro di Bari. Tra i serpenti trovati ci sono pitoni, boa costrittori, anaconde e un caimano. L’attività illecita coinvolge un traffico di animali che avrebbe un valore di decine di migliaia di euro.

Boa costrittori, pitoni birmani, anaconde e un caimano sequestrati in un seminterrato dietro una parete fittizia a Sannicandro di Bari dai Carabinieri del Cites. Il traffico di animali esotici vale 23 miliardi l’anno in tutto il mondo e anche pochi esemplari possono fruttare decine di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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