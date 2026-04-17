Oroarezzo 2026 | strategie e innovazione per la filiera orafa

Dal 9 al 12 maggio presso Arezzo Fiere e Congressi si terrà Oroarezzo 2026, evento dedicato alle aziende del settore orafo del distretto locale. Durante la manifestazione saranno presentate le ultime innovazioni tecnologiche e le produzioni manifatturiere delle imprese del comparto. L’appuntamento riunisce espositori provenienti dalla zona, che mostreranno le proprie creazioni e le soluzioni tecniche utilizzate nel settore dell’oreficeria.

Arezzo, 17 aprile 2026 – A Oroarezzo 2026, dal 9 al 12 maggio prossimi ad Arezzo Fiere e Congressi, le aziende del distretto porteranno, rappresentate al meglio, la produzione manifatturiera e le tecnologie di settore. Il salone internazionale di Italian Exhibition Group vede confermati gli espositori più rappresentativi non solo dal distretto “di casa” ma anche da Vicenza, Valenza e Milano; in linea con l’edizione dello scorso anno. IEG punta a diversificare sia l’incoming dei buyer ospitati, sia i contenuti, con il primo Congresso “The Global Outlook 2026. Mercati globali dell’oreficeria e strumenti concreti per la crescita delle imprese” organizzato assieme a Federorafi Confindustria nazionale, ICE-Agenzia e AFEMO e, infine, con una novità: “Precious Fashion”, che evolve da talk a parte espositiva dedicata all’accessorio moda.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oroarezzo 2026: strategie e innovazione per la filiera orafa Notizie correlate L’arte orafa entra in classe: all’istituto "Vasari" un laboratorio fra tradizione e innovazionePrenderà il via a metà febbraio presso la Scuola secondaria di primo grado “Vasari” il progetto “L’Arte Orafa a Scuola: tra Tradizione, STEM e... L’arte orafa entra in classe: all’Istituto “Vasari” di Arezzo nasce un laboratorio fra tradizione e innovazioneArezzo, 1 febbraio 2026 – L’arte orafa entra in classe: all’Istituto “Vasari” di Arezzo nasce un laboratorio fra tradizione e innovazione.