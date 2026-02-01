L’arte orafa entra in classe | all’istituto Vasari un laboratorio fra tradizione e innovazione
Questa mattina l’istituto Vasari annuncia l’avvio di un nuovo laboratorio dedicato all’arte orafa. A metà febbraio, gli studenti di prima media potranno immergersi nel mondo della lavorazione dei metalli, tra tecniche tradizionali e strumenti moderni. Il progetto mira a far conoscere l’arte orafa ai giovani, con un approccio che unisce storia, creatività e competenze STEM. Un modo per avvicinare i ragazzi a un mestiere antico, valorizzando anche l’innovazione tecnologica.
Prenderà il via a metà febbraio presso la Scuola secondaria di primo grado “Vasari” il progetto “L’Arte Orafa a Scuola: tra Tradizione, STEM e Futuro”. Un laboratorio pomeridiano che consentirà agli studenti dell’istituto di conoscere da vicino quel patrimonio di competenza e manifattura che ha reso Arezzo celebre in tutto il mondo. L’iniziativa rappresenta per i ragazzi delle medie un’opportunità importante, anche in funzione orientativa, perché attraverso l’incontro tra manualità e tecnica, pratica e formazione, contribuirà a rafforzare competenze, abilità e talenti. Vi troveranno spazio il disegno artistico, la modellazione di semplici materiali, la progettazione, le tecnologie digitali e ancora arte, conoscenze culturali e artistiche.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
