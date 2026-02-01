L’Istituto Vasari di Arezzo apre un nuovo laboratorio dedicato all’arte orafa. Gli studenti potranno imparare tecniche tradizionali e sperimentare innovazioni nel settore. La scuola vuole avvicinare i giovani alle competenze artigianali che fanno parte della storia locale. Il progetto mira a unire passato e futuro, offrendo ai ragazzi un’opportunità concreta di approfondire un mestiere antico.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – L’arte orafa entra in classe: all’ Istituto “Vasari ” di Arezzo nasce un laboratorio fra tradizione e innovazione. Prenderà il via a metà febbraio presso la Scuola secondaria di primo grado “Vasari” il progetto “ L’Arte Orafa a Scuola: tra Tradizione, STEM e Futuro”. Un laboratorio pomeridiano che consentirà agli studenti dell’istituto di conoscere da vicino quel patrimonio di competenza e manifattura che ha reso Arezzo celebre in tutto il mondo. L’iniziativa rappresenta per i ragazzi delle medie un’opportunità importante, anche in funzione orientativa, perché attraverso l’incontro tra manualità e tecnica, pratica e formazione, contribuirà a rafforzare competenze, abilità e talenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

