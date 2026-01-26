L’allarme di Confindustria | L’economia è quasi ferma L’oro corre da bene rifugio
L’economia italiana si trova in una fase di stabilità fragile, con segnali contrastanti. Da un lato, l’accelerazione del Pnrr, la diminuzione dei tassi sovrani e la ripresa del credito indicano un miglioramento. Dall’altro, l’allarme di Confindustria evidenzia che l’attività economica è quasi ferma. In questo contesto, l’oro si conferma come bene rifugio, riflettendo l’incertezza del mercato.
Roma, 26 gennaio 2026 – L’economia italiana resta in equilibrio precario. Da un lato l’accelerazione del Pnrr, il calo dei tassi sovrani e la risalita del credito. Dall’altro consumi frenati dall’incertezza, export in difficoltà e un’industria che continua a muoversi a strappi. È la sintesi che emerge dall’ultima congiuntura del Centro studi di Confindustria, che parla di Paese “quasi fermo” e indica negli investimenti la leva più solida per sostenere il Pil. Energia in risalita: “Il prezzo del petrolio si è invertito”. Nel focus sui costi energetici, l’analisi segnala l’inversione del trend a inizio 2026.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Confindustria, economia quasi ferma, le tensioni gonfiano oro e petrolio. Giù i consumi, boom del risparmio
L'attuale situazione economica in Italia registra una stagnazione, con tensioni sui mercati internazionali che influiscono su oro e petrolio.
Confindustria: "Economia quasi ferma"
Secondo Confindustria, l’economia italiana si trova in una fase di quasi inattività, influenzata da fattori come l’instabilità del dollaro, l’incertezza dei mercati, un export debole e consumi rallentati.
