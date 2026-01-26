L’oro ha raggiunto nuovi massimi storici, superando i 5.000 dollari l’oncia, grazie a un crescente interesse degli investitori in cerca di sicurezza. In un periodo segnato da tensioni geopolitiche e instabilità economica, il bene rifugio si conferma come opzione preferenziale. L’attesa della prossima riunione della Federal Reserve contribuisce a mantenere elevata l’attenzione sul mercato dell’oro, che si posiziona come elemento di tutela nel quadro attuale.

L'oro supera quota 5.000 dollari l'oncia e aggiorna i massimi storici, spinto dagli acquisti difensivi in un contesto di incertezza geopolitica e commerciale e alla vigilia della riunione della Federal Reserve. Il metallo sale dell'1,63% oltrepassando la soglia dei 5.070 dollari. Il rally si inserisce in una settimana già molto forte: l'oro ha guadagnato oltre l'8% e da inizio anno segna un progresso vicino al 17%, dopo la chiusura positiva del 2025. L'impennata del metallo prezioso arriva mentre le tensioni dalla Groenlandia al Venezuela, fino al Medio Oriente, segnalano un aumento del rischio geopolitico e rafforzano il ruolo dell'oro come bene rifugio contro l'incertezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oro ai massimi di sempre: investitori in fuga verso la sicurezza. Perché vola il bene rifugio

L’oro trionfa come bene rifugio e scalza il BitcoinL’oro si conferma come bene rifugio privilegiato, superando il Bitcoin nelle quotazioni.

Leggi anche: I lingotti d'oro attraggono sempre più investitori

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Prezzo dell’oro alle stelle? Ecco perché non è detto che crollerà; Oro tocca nuovo record storico vicino ai 4.900 dollari; Borse giù, sprofonda il dollaro e oro ai massimi: la reazione dei mercati a Trump; Oro ai massimi perchè accade e come entra nel portafoglio degli investitori.

Oro sopra i 5.000 dollari: il nuovo record storico che scuote i mercatiL'oro supera quota 5.000 dollari l'oncia e aggiorna i massimi storici, spinto dagli acquisti difensivi in un contesto di incertezza ... iltempo.it

Oro corre ai massimi europei, investitori spingono nuovi record di prezzo e cercano riparo da tensioni globaliIl metallo giallo consolida il rally con lo spot che viene scambiato a 4.955 euro l’oncia, in ulteriore progresso rispetto alle sedute precedenti. La ... assodigitale.it

L’incertezza rimane infatti elevata alla luce delle numerose crisi sul fronte geopolitico e gli investitori preferiscono far scattare i realizzi. Nuovi massimi anche per l'argento - facebook.com facebook

Borsa: Asia su nuovi massimi col 'sell America', volano oro e argento. Trump e i rischi geopolitici allontano gli investitori dagli Usa #ANSA x.com