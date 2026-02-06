NBA 2026 i risultati della notte | vittorie di Lakers e Golden State ottava di fila per Charlotte
Questa notte di NBA si conclude con due vittorie importanti. I Los Angeles Lakers, dopo aver giocato in Est, tornano a casa e vincono 119-115 contro i Philadelphia 76ers. La partita si decide negli ultimi minuti, grazie a un allungo di LeBron James e dei suoi. I Lakers ritrovano il successo dopo alcune sfide e si preparano alla prossima. Intanto, a Charlotte, i Hornets conquistano l’ottava vittoria di fila, continuando a sorprendere in questa stagione.
Sono otto le partite della notte NBA. Dopo aver terminato il loro viaggio ad Est, i Los Angeles Lakers tornano a casa e superano 119-115 i Philadelphia 76ers in un match che si è deciso nell’ultimo quarto con l’allungo decisivo di LeBron e compagni. James ha chiuso con una doppia doppia da 17 punti e 10 assist, mentre il protagonista è stato Austin Reaves con 35 punti dalla panchina. La notizia peggiore per i Lakers è l’infortunio al ginocchio di Luka Doncic, che non è più tornato in campo dopo essere andato negli spogliatoi nel secondo quarto. A Philadelphia non sono bastati i 35 punti di Embiid e la doppia doppia di Tyrese Maxey (23 punti e 13 assist). 🔗 Leggi su Oasport.it
