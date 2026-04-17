Orio accoglie FlyOne Armenia | al via il collegamento diretto tra Bergamo e Yerevan

Dal primo maggio 2026, l’aeroporto di Bergamo introduce un nuovo collegamento diretto con Yerevan, capitale dell’Armenia, operato da FlyOne Armenia. La compagnia aerea effettua due voli a settimana, ampliando così le opzioni per i viaggiatori in partenza da questa base. L’attivazione della rotta rappresenta un’aggiunta significativa alla rete internazionale dell’aeroporto, facilitando i collegamenti con il Caucaso.

L’aeroporto di Milano Bergamo amplia la sua rete di destinazioni internazionali con l’arrivo di FlyOne Armenia, che dal 1° maggio 2026 opera il collegamento bisettimanale con Yerevan, capitale dell’Armenia e importante porta d’accesso alla regione del Caucaso. I voli sono programmati il venerdì e la domenica, con partenze serali dall’aeroporto di Milano Bergamo e pomeridiane da Yerevan. Yerevan diventa la 152esima destinazione raggiunta dall’aeroporto di Milano Bergamo, mentre con FlyOne Armenia sale a 23 il numero totale di compagnie aeree che si operano voli di linea. Il nuovo collegamento consolida ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Milano Bergamo come porta d’accesso ai mercati al di fuori dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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