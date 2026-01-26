Jazeera Airways annuncia il lancio di un nuovo collegamento diretto tra Kuwait City e l’aeroporto di Orio al Serio, operativo dal 20 maggio 2026. Questa nuova rotta offre un’opzione di collegamento tra l’Italia e il Kuwait, ampliando le possibilità di viaggio e migliorando i collegamenti tra le due destinazioni. La scelta di Orio al Serio rappresenta un passo importante per la compagnia nel mercato italiano.

Orio al Serio (Bergamo), 26 gennaio 2026 – La compagnia aerea Jazeera Airways annuncia il n uovo collegamento tra Kuwait City e l'aeroporto di Orio al Serio, a partire dal prossimo 20 maggio. La rotta - è stato riferito nel corso di una conferenza stampa a Kuwait City- sarà operata ogni lunedì, mercoledì e venerdì con un aeromobile Airbus 320 Neo in configurazione da 174 posti. A rappresentare lo scalo italiano il direttore generale di Sacbo Amelia Corti, che ha sottolineato che Orio al Serio è “il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways”, circostanza che “determinerà una espansione significativa, turistica, culturale e commerciale, su entrambe le direttrici”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Volo diretto tra Orio al Serio e Kuwait City: il debutto italiano di Jazeera Airways

Un guasto tecnico e la nebbia bloccano l’aeroporto di Orio al Serio: disagi per i passeggeri tra ritardi e voli cancellatiA causa di un guasto tecnico e delle condizioni di nebbia, l’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo ha subito interruzioni operative, con voli cancellati e ritardi.

Enac: «Il disservizio a Orio al Serio non è nostra responsabilità»Enac ha dichiarato che il disservizio verificatosi all'aeroporto di Orio al Serio non è imputabile all'ente, precisando che il radar coinvolto appartiene al service provider incaricato della navigazione aerea.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

🇹🇿 Volo diretto da Catania a Zanzibar 10 ottobre 7 notti in pensione all inclusive MYBLUE HOTEL Trasferimenti inclusi Bagaglio a mano incluso,bagaglio in stiva Eur 79 a persona a/r Assicurazione medica e annullamento inclusa Eur 3.585 a cop - facebook.com facebook