la scuola e il mondo del lavoro le aziende del settore turistico incontrano gli studenti del casini

Il settore turistico si confronta con i giovani dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di Spezia attraverso un evento che coinvolge 24 aziende e imprenditori. L’obiettivo è favorire un dialogo diretto tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti opportunità di orientamento e inserimento professionale, contribuendo a colmare la carenza di personale qualificato nel territorio. Un’occasione per avvicinare i giovani alle realtà del settore e promuovere un percorso di crescita condivisa.

‘La scuola incontra il lavoro’: 24 aziende e imprenditori del settore del turismo incontreranno gli studenti dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di Spezia per mettere in contatto giovani e opportunità professionali, arginando il problema della mancanza di personale qualificato nel territorio. Il prossimo 29 gennaio all’Istituito si terrà la seconda edizione dell’iniziativa ‘La scuola incontra il lavoro’, organizzato da Confcommercio La Spezia, con la collaborazione della scuola e dell’Ente Bilaterale Terziario e Turismo Spezia. All’evento parteciperanno anche le agenzie del lavoro (Attal Group, Ranstand e Focus) e il Centro per l’Impiego, che terrà due laboratori per illustrare agli studenti come redigere un curriculum vitae e come affrontare un colloquio, alla presenza di due orientatori esperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

