“Minacce Ibride”, un atlante strategico per orientarsi nel nuovo disordine globale Francesco D’Arrigo e Tommaso Alessandro De Filippo presentano “Minacce Ibride”, un libro che analizza con dettaglio le sfide emergenti sul fronte internazionale, spiegando come le minacce ibride siano diventate uno strumento privilegiato per paesi e gruppi che cercano di influenzare le crisi senza ricorrere a metodi convenzionali. Il volume, pubblicato da Paesi Edizioni, si distingue per la sua impostazione approfondita e per l’attenzione ai casi concreti che spesso sfuggono alle analisi più superficiali.

In un panorama editoriale spesso dominato da analisi reattive, scritte sull'onda dell'attualità e consumate nel giro di una stagione politica, Minacce Ibride di Francesco D'Arrigo e Tommaso Alessandro De Filippo edito da Paesi Edizioni, si distingue per ambizione, struttura e profondità della ricerca. Non è un instant book sul ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, ma un'opera sistemica che tenta di decifrare l'intero ecosistema strategico generato dal secondo mandato del 47° presidente degli Stati Uniti. La cifra del volume è la densità documentale. Ogni capitolo è costruito su un'ossatura solida di riferimenti, dati, citazioni di documenti ufficiali, analisi di policy, interventi istituzionali e contributi specialistici.