Ndrangheta | appello fissato pene fino a 20 anni in gioco

La Corte d’Appello di Catanzaro ha stabilito che l’udienza per gli appelli nel processo Affari di Famiglia si terrà il 9 giugno 2026. La vicenda riguarda imputati coinvolti in episodi di criminalità organizzata, con pene che possono arrivare fino a 20 anni di reclusione. La data rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

La giustizia italiana si prepara a un momento cruciale per la lotta alla criminalità organizzata, con la Corte d'Appello di Catanzaro che ha fissato per il 9 giugno 2026 l'udienza di trattazione degli appelli relativi al processo Affari di Famiglia. Questa decisione riguarda un clan della 'ndrangheta radicato tra i comuni di Paola e San Lucido, dove le condanne inflitte in primo grado possono arrivare fino a vent'anni di reclusione. L'inchiesta originaria è stata condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e ha portato alla sentenza del giudice Luca Bonifacio emessa il 18 aprile 2025 contro diversi imputati che avevano optato per il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

