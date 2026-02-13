Genova, abusata a 17 anni da quattro giovani durante una cena tra amici, la procura chiede pene fino a 4 anni per gli imputati. La ragazza si era sentita male dopo aver bevuto alcolici, poi erano avvenute le violenze. Tra i responsabili c'è un minore: dopo essere stato giudicato, ha ottenuto la messa alla prova. L'accusa ha chiesto condanne tra tre anni e sei mesi e quattro anni di carcere per tre giovani che, all'epoca, avevano approfittato della sua debolezza.

L'accusa ha chiesto condanne tra tre anni e sei mesi e quattro anni di carcere per tre giovani che, all’epoca dei fatti, avevano tra i 18 e i 20 anni, per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa di 17 anni, amica di uno dei tre. La vicenda risale alla primavera del 2023 in un’abitazione della Val Bisagno. La ragazza, italiana come gli imputati, aveva annunciato ai genitori l’intenzione di passare la serata a casa di un’amica. Si era invece recata a casa di un amico maggiorenne ma poco più grande di lei. Con lui c’era anche un minore. Avevano passato la serata a scherzare e bere superalcolici, finché la diciassettenne aveva cominciato a sentirsi male. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, abusata a 17 anni da quattro giovani durante una cena a casa di amici, la procura chiede pene fino a 4 anni per gli imputati

