Operazione antidroga nel Foggiano | ai domiciliari il 50enne irpino

Nell’ambito di un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Foggia, un uomo di 50 anni originario della provincia di Avellino è stato posto agli arresti domiciliari. L’indagine, iniziata con un’operazione portata a termine il 15 dicembre scorso, ha portato all’esecuzione di 24 misure cautelari per reati legati al traffico, alla detenzione e allo spaccio di cocaina. Oggi, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso la disposizione.

Foggia, 17 aprile 2026. Nell'ambito dell'operazione condotta dai Carabinieri di Foggia che lo scorso 15 dicembre aveva portato all'esecuzione di 24 misure cautelari per traffico, detenzione e spaccio di cocaina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto oggi la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Traffico di cocaina nel foggiano: domiciliari per un 50enne irpinoTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dell’operazione dei Carabinieri di Foggia che ha portato lo scorso 15 dicembre all’esecuzione di 24 misure... Operazione antidroga: sequestrati 70 grammi di cocaina e hashish. Tunisino ai domiciliariCivitanova, 12 febbraio 2026 - Operazione antidroga della Guardia di finanza di Civitanova: sono stati sequestrati, con l’ausilio dell’unità... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spacciava droga in casa e fuori, nelle intercettazioni anche la tentata estorsione; Droga nel carcere di Foggia: scoperti due ovulatori, decisivi i cani antidroga; Spaccio e tentativi di estorsione ai clienti per recuperare i crediti a Foggia, arrestato un 37enne; Foggia, droga nel carcere: scoperti due ovulatori al rientro dai permessi. Operazione antidroga dell'Antimafia barese 100 Cc nel FoggianoFOGGIA - Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Foggia impegnati nell’esecuzione di provvedimenti cautelari e decine di perquisizioni nei ... lagazzettadelmezzogiorno.it Operazione antidroga a Taranto e Matera venticinque arresti Altri 7 in cella nel FoggianoMATERA – Durante l’operazione Evolution effettuata stamani dai Carabinieri tra le province di Matera e Taranto, sono state eseguite 24 (16 in carcere e otto ai domiciliari) delle 25 misure di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Buongiorno a tutti. Nel foggiano oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero ter facebook Maltempo nel Foggiano. Le #ForzeArmate in azione a supporto della popolazione. A Borgo Incoronata (FG), una Task Force dell’ #Esercito sta intervendo, a seguito delle intense precipitazioni dei giorni scorsi, con mezzi e assetti specialistici, per rimuovere x.com