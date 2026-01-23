Nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri di Foggia, lo scorso 15 dicembre sono state eseguite 24 misure cautelari per traffico e detenzione di cocaina. Tra le persone coinvolte, un uomo di 50 anni, residente a Grottaminarda, è stato sottoposto agli arresti domiciliari dal Giudice per le Indagini Preliminari. L’indagine ha evidenziato un'attività di traffico di droga nel territorio foggiano, portando all’arresto di diversi soggetti.

Nell'ambito dell'operazione dei Carabinieri di Foggia che ha portato lo scorso 15 dicembre all'esecuzione di 24 misure cautelari per traffico, detenzione e spaccio di cocaina, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per un uomo di 50 anni residente a Grottaminarda. Per lui è stato applicato il braccialetto elettronico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Foggia, ha ricostruito una rete con una struttura logistica capace di movimentare tra i 5 e i 10 chilogrammi di cocaina ogni mese, con collegamenti tra la Puglia, Rieti, l'Emilia-Romagna e il basso Molise.

© Anteprima24.it - Traffico di cocaina nel foggiano: domiciliari per un 50enne irpino

Traffico di cocaina in Puglia: l’indagato irpino risponde alle domande del GIPTraffico di cocaina in Puglia: un indagato irpino si presenta davanti al GIP.

Traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, arresti domiciliari per un 50enne di GrottaminardaUn uomo di 50 anni residente a Grottaminarda è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri di Foggia.

