Operaio trovato senza vita in un depuratore a Vicenza

Un operaio è stato rinvenuto senza vita in un depuratore situato nella zona di Casale, a Vicenza. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata di ieri, in un’area dedicata alla depurazione delle acque. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia a Vicenza: operaio trovato senza vita. Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri presso il depuratore di Casale, a Vicenza. Un uomo di 67 anni è stato rinvenuto senza vita all’interno dell’impianto, con evidenti traumi compatibili con una caduta. Il ritrovamento dopo la pausa pranzo. L’operaio, originario di Como, avrebbe dovuto raggiungere i colleghi durante la pausa pranzo. Non vedendolo arrivare, alcuni lavoratori hanno iniziato a cercarlo, fino al drammatico ritrovamento del corpo a terra, privo di sensi. Inutili i soccorsi. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’uomo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Operaio trovato senza vita in un depuratore a Vicenza Notizie correlate Incidente sul lavoro, operaio muore nel depuratore di Casale: il 67enne trovato senza vita dai colleghiVICENZA - Incidente sul lavoro nella giornata di giovedì 16 aprile: un operaio di 67 anni è morto durante il turno nell'area del depuratore di Casale. Non torna a casa dopo il lavoro, operaio trovato senza vita in cantiere: è morto schiacciato fra due tirTragedia in cantiere, operaio trovato morto all'alba di ieri, schiacciato fra due tir: le ricerche sono scattate dopo che i familiari non lo hanno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Operaio trovato morto nel silos, l’azienda: Non doveva essere lì; Operaio viterbese trovato senza vita in un agriturismo; Operaio trovato morto nel serbatoio in distilleria, disposta l'autopsia. I tanti punti da chiarire sul decesso di Italo Carpi: dalla...; Operaio morto nella distilleria, l'azienda: ecco perchè non è stato un incidente. Incidente sul lavoro, operaio muore nel depuratore di Casale: il 67enne trovato senza vita dai colleghiVICENZA - Incidente sul lavoro nella giornata di giovedì 16 aprile: un operaio di 67 anni è morto durante il turno ... msn.com Operaio trovato senza vita in un depuratore a VicenzaInfortunio mortale sul lavoro, ieri, al depuratore di Casale a Vicenza. Un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita all'interno dell'area con traumi da caduta. L'operaio, originario di Como, doveva ... ansa.it Operaio trovato senza vita in un depuratore a Vicenza. I colleghi lo hanno visto esanime, probabile che sia caduto dalla scala. #ANSA - facebook.com facebook