Non torna a casa dopo il lavoro operaio trovato senza vita in cantiere | è morto schiacciato fra due tir

L’operaio Marco Rossi è morto ieri mattina in un incidente sul lavoro, quando è stato schiacciato tra due tir in un cantiere di periferia. La morte è avvenuta poco prima delle prime luci dell’alba, dopo che i familiari avevano segnalato la sua assenza e la mancanza di ritorno a casa. I soccorsi sono intervenuti subito, ma per lui non c’era già più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.