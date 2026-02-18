Non torna a casa dopo il lavoro operaio trovato senza vita in cantiere | è morto schiacciato fra due tir
L’operaio Marco Rossi è morto ieri mattina in un incidente sul lavoro, quando è stato schiacciato tra due tir in un cantiere di periferia. La morte è avvenuta poco prima delle prime luci dell’alba, dopo che i familiari avevano segnalato la sua assenza e la mancanza di ritorno a casa. I soccorsi sono intervenuti subito, ma per lui non c’era già più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.
Tragedia in cantiere, operaio trovato morto all'alba di ieri, schiacciato fra due tir: le ricerche sono scattate dopo che i familiari non lo hanno visto rientrare a casa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tir investe due operai al lavoro in un cantiere dell’A31: un morto e un ferito grave
Leggi anche: Tir sbanda in autostrada e travolge un cantiere: morto un operaio, il collega è gravissimoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pensionato non torna a casa. Trovato di notte in un bosco; Non rientra a casa e i familiari lanciano l’allarme: sessantenne ritrovato senza vita; Lindsey Vonn al ritorno negli USA: Non mi sono ancora alzata in piedi, ma tornare a casa è una sensazione fantastica; Anziano esce di casa all'alba e non torna: ricerche in corso.
Parla la mamma di Zoe: «Mi sto torturando per non averle detto torna a casa. Ma era serena con i suoi amici, era bello vederla così»Mariangela Auddino parla per la prima volta dopo l'omicidio della figlia Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato ... msn.com
Donna non torna a casa, ricerche sull'Appennino forliveseDa ieri sera nell'Appennino in provincia di Forlì sono in corso le ricerche di una donna di 57 anni, residente a Spinello di Santa Sofia (Forlì-Cesena), uscita all'imbrunire per fare una passeggiata ... tg24.sky.it
«Torna a casa tua, arriva l’Ice»: l’ombra degli abusi psicologici agita il basket universitario Usa x.com
Debacle bianconera a Istanbul, Spalletti torna a casa con cinque gol subiti: le pagelle facebook