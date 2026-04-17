Operaio muore in un depuratore a Vicenza altro incidente fatale anche a Brescia

Due incidenti sul lavoro si sono verificati nelle ultime ore, uno in un impianto di depurazione a Vicenza e l’altro in una struttura a Brescia. In entrambi i casi, si sono registrate vittime, portando a un aumento delle tragedie legate alla sicurezza sul lavoro. La notizia si aggiunge a un elenco di incidenti mortali che continuano a verificarsi in diverse regioni italiane, mantenendo alta l’attenzione sulla questione della tutela dei lavoratori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ancora vittime sul lavoro: una scia che non si arresta. Continuano a verificarsi tragici incidenti nei luoghi di lavoro, alimentando una lunga lista di vittime. Nelle ultime ore, due tragedie distinte hanno riportato l’attenzione sulla sicurezza. Vicenza, operaio trovato morto nel depuratore. Un uomo di 67 anni ha perso la vita all’interno del depuratore di Casale, a Vicenza. Il corpo è stato rinvenuto nell’area dell’impianto con evidenti traumi compatibili con una caduta. L’operaio, originario della provincia di Como, avrebbe dovuto raggiungere i colleghi durante la pausa pranzo. Non vedendolo arrivare, i colleghi hanno iniziato a cercarlo, facendo la drammatica scoperta.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Operaio muore in un depuratore a Vicenza, altro incidente fatale anche a Brescia Notizie correlate Vicenza, cade da impalcatura in un cantiere del depuratore di Casale: muore operaio di 67 anni(Adnkronos) – Un operaio di 67 anni è morto ieri pomeriggio cadendo da una impalcatura in un cantiere all'interno del depuratore Viacqua di Casale... Cade da un’impalcatura nel cantiere del depuratore di Vicenza, muore operaio di 67 anniL’uomo, un operaio di 67 anni, è caduto da una impalcatura nel cantiere del depuratore di Vicenza. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vicenza, operaio muore dopo una caduta in cantiere; Ravenna, operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia: era precipitato dal tetto di un’officina; Taranto, operaio muore al cimitero colpito da palo della luce; Taranto, cade un palo della luce per il forte vento: muore sul colpo un operaio di 38 anni. Aperta inchiesta. Vicenza, cade da impalcatura in un cantiere del depuratore di Casale: muore operaio di 67 anni(Adnkronos) – Un operaio di 67 anni è morto ieri pomeriggio cadendo da una impalcatura in un cantiere all’interno del depuratore Viacqua di Casale (Vicenza). L’uomo, che lavorava per una ditta incaric ... notizie.it Vicenza, operaio muore dopo una caduta in cantiereL'uomo di 67 anni stava lavorando all'interno del depuratore in strada Casale. Inutili i soccorsi del Suem 118. Indagini in corso sulla dinamica ... rainews.it Vicenza, cade da impalcatura in un cantiere del depuratore di Casale: muore operaio di 67 anni x.com TvA Vicenza. . INCIDENTE IN CANTIERE, OPERAIO CADE DA UNA SCALA E MUORE - Tutti gli approfondimenti nella edizione serale di TVA NOTIZIE in diretta alle 19:25 e BASSANO NOTIZIE in diretta alle 18:35 sul canale 832 della piattaforma Sky e Tivù - facebook.com facebook