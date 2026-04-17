Openda avrà una chance in Juve Bologna? Cosa filtra sul belga in vista del match in programma domenica sera

In vista della partita di domenica sera tra Juventus e Bologna, si parla della possibilità di vedere il belga in campo. Nonostante l’emergenza in attacco, l’allenatore non lo ha ancora schierato tra i titolari. Al momento, Openda resta in panchina e non ci sono annunci ufficiali su eventuali cambiamenti nel suo ruolo durante la sfida. La decisione sembra ancora aperta, anche se la sua presenza tra i convocati non è stata ancora confermata.

di Luca Fioretti Openda avrà una chance in Juve Bologna? Il belga resta escluso dai titolari nonostante la pesante emergenza offensiva per Spalletti. L’emergenza infortuni che ha colpito l’attacco non cambia le gerarchie ormai consolidate. Secondo quanto riportato dal portale Goal, Lois Openda partirà ancora dalla panchina anche nella sfida contro gli emiliani: nonostante i forfait totalmente confermati di Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic, uniti alle precarie condizioni di Kenan Yildiz, il centravanti non trova spazio dal primo minuto. Questa scelta estremamente chiara certifica una situazione davvero complicata per il giocatore all’interno del gruppo bianconero, costretto a osservare i compagni da fuori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda avrà una chance in Juve Bologna? Cosa filtra sul belga in vista del match in programma domenica sera Notizie correlate Openda Juve, il destino è già segnato per il centravanti belga: che cosa filtra dalla Continassa in vista dell’estatedi Redazione JuventusNews24Openda Juve, il destino è già segnato per il centravanti belga: che cosa filtra dalla Continassa in vista della prossima... Juve Sassuolo, chance in arrivo per Zhegrova nel match con i neroverdi? Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo, chance in arrivo per Zhegrova nella sfida di sabato sera prevista allo Stadium? Cosa filtra dalla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juventus: Openda bocciato anche se manca Yildiz, dalla Francia la grande speranza per liberarsi del belga; La missione di Holm, convincere la Juventus a riscattarlo: le cifre e l'idea del club bianconero; Openda, i portieri, Zhegrova: chi non farà parte della nuova Juventus di Spalletti; Impallomeni: Io darei una chance a Silvio Bldini come ct: è un profilo basso ma di lavoro affidabile. Probabili formazioni Juventus-Bologna: cosa filtra su Yildiz, riecco McKennie e novità OrsoliniProbabili formazioni Juventus Bologna - Le possibili scelte di Spalletti e Italiano per il match della 33^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Juventus: Openda bocciato anche se manca Yildiz, dalla Francia la grande speranza per liberarsi del belgaSpalletti intenzionato a far riposare Yildiz in Juventus-Bologna, ma anche stavolta Openda non vedrà il campo. Intanto dalla Ligue 1 arriva la speranza di cedere il belga a fine stagione ... sport.virgilio.it Secondo Sky Sport, verso Juve-Bologna, la presenza di Yildiz sarebbe a rischio, mentre Thuram sarà a disposizione - facebook.com facebook #Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta… x.com