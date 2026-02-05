La Juventus si muove in vista della prossima estate per il futuro di Lois Openda. Secondo le voci che arrivano dalla Continassa, il centravanti belga sembra ormai destinato a lasciare il suo attuale club. I contatti tra la società e gli agenti del giocatore sono intensi, e le trattative sembrano aver già preso una direzione ben precisa. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, con la Juve pronta a mettere sul tavolo un’offerta concreta. I tifosi aspettano di capire se ci sarà davvero il cambio di maglia.

Openda Juve, il destino è già segnato per il centravanti belga: che cosa filtra dalla Continassa in vista della prossima estate. La Juve è già proiettata verso la pianificazione della prossima stagione, con un occhio di riguardo alle delicate dinamiche del reparto offensivo. Tra i nomi in bilico spicca quello di Lois Openda, la cui avventura in bianconero potrebbe concludersi prima del previsto. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, infatti, la dirigenza del club non considera il giocatore tra i confermati per il futuro. Alla luce del rendimento offerto fin qui, giudicato non pienamente convincente, la punta viene considerata “sacrificabile” sul mercato: l’obiettivo prioritario della società è quello di monetizzare per finanziare nuovi colpi in entrata, ritenuti necessari per elevare il tasso tecnico della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, il destino è già segnato per il centravanti belga: che cosa filtra dalla Continassa in vista dell’estate

Approfondimenti su Openda Juve

In vista della trasferta di Bologna, si intensificano i dubbi sulla convocazione di Openda.

La stagione si avvia alla conclusione e la Juventus si prepara alla prossima finestra di mercato, concentrandosi sul ruolo di terzino destro.

