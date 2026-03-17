Juve Sassuolo chance in arrivo per Zhegrova nel match con i neroverdi? Cosa filtra dalla Continassa

Nella partita tra Juventus e Sassuolo prevista per sabato sera allo Stadium, si parla di una possibile occasione per Zhegrova di scendere in campo. La decisione sulla formazione viene valutata dalla dirigenza bianconera e dall'allenatore Spalletti. La squadra si prepara alla sfida, mentre le indiscrezioni riguardano principalmente le scelte di formazione e il ruolo del giocatore.

Juve Sassuolo, chance in arrivo per Zhegrova nella sfida di sabato sera prevista allo Stadium? Cosa filtra dalla Continassa sulla scelta di Spalletti. La Juve riflette sull’investimento estivo legato a Edon Zhegrova. Secondo l’analisi di Tuttosport, il calciatore è rimasto finora ai margini del progetto a causa dei postumi di una pubalgia che ne condiziona l’autonomia fisica. Con appena 445 minuti giocati, il talentuoso esterno è il secondo meno utilizzato della rosa, precedendo soltanto il giovane montenegrino Adzic. CONTINASSA JUVE LIVE Il passaggio dalla precedente gestione tecnica a quella di Luciano Spalletti, ha portato benefici a molti elementi del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo, chance in arrivo per Zhegrova nel match con i neroverdi? Cosa filtra dalla Continassa Articoli correlati Zhegrova Juve, futuro in bilico per il talento kosovaro? Che cosa filtra dalla Continassa in vista dell’estatePinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: il comunicato ufficiale e i dettagli dell’accordo con l’estremo difensore... Juve Sassuolo: cosa filtra dalla Continassa sulle condizioni di Vlahovic e ThuramBoga Juve diventa il colpaccio di Comolli: alla Continassa sono tutti convinti che… La rivelazione David verso l’addio alla Juve: quel club vuole... Contenuti utili per approfondire Juve Sassuolo Temi più discussi: Roma-Fiorentina finisce 1-1, il Milan batte la Juventus, 0-0 tra Como e Ternana; Juventus - Pisa in Diretta Streaming | DAZN IT; Corsa Champions, 5 squadre per 3 posti: calendario a confronto a 9 giornate dalla fine; Dimarco da MVP, Odgaard all'incrocio e tutti gli altri gol Serie A Enilive. Juve, Spalletti non cambia: anche col Sassuolo si va verso Perin titolareDopo le due vittorie di fila contro Pisa e Udinese, Spalletti si prepara al prossimo match di campionato contro il Sassuolo. L'allenatore non vuole farsi sorprendere dai ragazzi di Fabio Grosso, ci ... fantacalcio.it Juve Sassuolo, i precedenti in casa sorridono al club bianconero. Vediamo insieme le statistiche sulle sfide tra le due compaginiJuve Sassuolo, i precedenti in casa sorridono al club bianconero. Vediamo insieme le statistiche sulle sfide tra le due compagini La Juve si prepara all’anticipo di sabato sera con l’obiettivo di dare ... juventusnews24.com #Juve su #Koné La concorrenza è folta. E il #Sassuolo... x.com Juve su Koné La concorrenza è folta. E il Sassuolo... - facebook.com facebook