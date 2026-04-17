OpenAI e il caso Stargate | il Regno Unito svela la verità economica

Il governo britannico ha aperto un’indagine sulla sospensione del progetto Stargate UK, un’iniziativa di OpenAI volta a sviluppare una zona dedicata all’intelligenza artificiale nel Nord Est del Paese. La sospensione di Stargate UK ha sollevato dubbi sulla reale motivazione dietro questa decisione. Finora, OpenAI ha fornito spiegazioni riguardo alle ragioni della sospensione, mentre le autorità britanniche hanno richiesto ulteriori chiarimenti.

Il governo britannico ha messo in discussione le motivazioni fornite da OpenAI riguardo alla sospensione di Stargate UK, il progetto infrastrutturale volto a creare una zona di crescita per l’intelligenza artificiale nel Nord Est dell’Inghilterra. Mentre l’azienda californiana punta il dito contro i costi energetici e le normative vigenti, il Ministro per l’IA, Kanishka Narayan, suggerisce che la vera causa del blocco risieda nelle complessità finanziarie interne alla società tecnologica. Le divergenze tra le dichiarazioni aziendali e la realtà dei dati economici. La decisione di interrompere lo sviluppo di Stargate UK ha scatenato un dibattito acceso sulla reale tenuta dei piani di espansione delle grandi Big Tech.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI e il caso Stargate: il Regno Unito svela la verità economica Notizie correlate Diritto d’asilo nel Regno Unito: la BBC svela il mercato delle false richieste LGBTRoma, 15 apr – L’inchiesta sotto copertura realizzata dalla BBC e rilanciata nelle ultime ore apre uno squarcio su un punto particolarmente delicato... Caso Claps, Danilo Restivo e il sospetto di un terzo femminicidio nel Regno UnitoLe indagini sul caso di Danilo Restivo, già condannato per l'omicidio di Elisa Claps a Como, hanno subito una svolta inattesa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Perché OpenAi congela Stargate nel Regno Unito; AI, OpenAI guida lo stop a investimenti USA da 31 miliardi di dollari in UK; OpenAI sospende il progetto del data center nel Regno Unito tra ostacoli normativi e costi energetici; OpenAI mette in pausa il progetto di un centro dati nel Regno Unito a causa di normative e costi. Perché OpenAi congela Stargate nel Regno UnitoOpenAi ha messo in pausa Stargate Uk, un mega-progetto sulle infrastrutture per l'intelligenza artificiale nel Regno Unito. startmag.it Energia troppo cara, regole da rivedere: OpenAI abbandona (per ora) il piano Stargate nel Regno UnitoOpenAI mette in pausa il data center Stargate UK citando costi energetici e regolamentazione: il progetto da 8.000 chip Nvidia a Cobalt Park, Tyneside, avrebbe dovuto essere operativo nel primo trimes ... hwupgrade.it Il progetto residenziale premiato nel Regno Unito come miglior design della stagione: un’architettura che unisce paesaggio, innovazione e identità culturale italiana #CiroMarina #InProvincia - facebook.com facebook Il Regno Unito torna a far parte di Erasmus+ L'Unione Europea e il Regno Unito hanno reso possibile l'adesione del Regno Unito a Erasmus+ a partire dal 2027. Continua qui link.europa.eu/MHc9JP x.com