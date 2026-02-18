Caso Claps Danilo Restivo e il sospetto di un terzo femminicidio nel Regno Unito

Danilo Restivo, condannato per l’omicidio di Elisa Claps, è ora sospettato di aver commesso un terzo femminicidio nel Regno Unito. Le autorità stanno esaminando un nuovo possibile collegamento tra il suo passato e un’altra vittima, una donna trovata morta a Bournemouth. La polizia ha trovato elementi che suggeriscono un legame tra Restivo e il caso irrisolto, portando a un’indagine più approfondita. La comunità locale si chiede se ci siano altri episodi simili collegati a Restivo. Le verifiche continuano per chiarire ogni dettaglio.

L’Ombra di Bournemouth: Restivo sotto Accusa per un Possibile Terzo Femminicidio nel Regno Unito. Le indagini sul caso di Danilo Restivo, già condannato per l’omicidio di Elisa Claps a Como, hanno subito una svolta inattesa. Gli investigatori britannici hanno riaperto un fascicolo relativo a un femminicidio irrisolto avvenuto a Bournemouth nel 2002, sospettando un possibile collegamento con Restivo. La vicenda proietta un nuovo, inquietante ombra sulla figura dell’uomo e solleva interrogativi sulla sua possibile responsabilità in altri crimini. Il Caso di Bournemouth: Una Lunga Attesa di Verità.🔗 Leggi su Ameve.eu Omicidio Claps, spunta il nome di Danilo Restivo dietro un femminicidio del 2002 in Regno UnitoDanilo Restivo, condannato in Italia per l’omicidio di Elisa Claps, viene ora collegato a un femminicidio avvenuto nel Regno Unito nel 2002. Non solo Elisa Claps: spunta il nome di Danilo Restivo dietro un altro femminicidio in Regno UnitoDanilo Restivo è sospettato di essere coinvolto in un altro femminicidio nel Regno Unito, oltre al caso di Elisa Claps. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Omicidio Claps, spunta il nome di Danilo Restivo dietro un femminicidio del 2002 in Regno Unito; Danilo Restivo, l'ombra dell'assassino di Elisa Claps dietro un femminicidio del 2002 in Gb; Danilo Restivo killer di Elisa Claps indagato per un femminicidio in Inghilterra, riaperto un cold case; Danilo Restivo, il killer di Elisa Claps forse dietro un altro femminicidio in Gb. Omicidio Elisa Claps, c'è Danilo Restivo dietro un altro femminicidio nel Regno Unito?Un’inchiesta della Bbc ha riaperto il caso di una studentessa sudcoreane uccisa a coltellate nel 2002. Spunta il nome di Danilo Restivo, già condannato in Italia per l’omicidio della 16enne Elisa ... notizie.it Non solo Elisa Claps: spunta il nome di Danilo Restivo dietro un altro femminicidio in Regno UnitoUn’inchiesta della BBC riapre il caso della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin, uccisa nel 2002 a Bournemouth ... fanpage.it Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera protagonisti di Morbo K. Si tratta dell'ennesimo progetto insieme per i due attori. Dopo Mare Fuori Giacomo e Vincenzo si sono ritrovati anche in Sopravvissuti, in Per Elisa - Il caso Claps, in Belcanto e in Noi siamo leggend facebook