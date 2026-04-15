Roma, 15 aprile – Un’inchiesta condotta dalla BBC ha rivelato il funzionamento di un mercato di false richieste di diritto d’asilo nel Regno Unito, con particolare attenzione alle pratiche legate alle identità LGBT. Le indagini, svolte sotto copertura, hanno portato alla luce come alcune persone e gruppi facilitino la presentazione di documenti falsi o manipolino le procedure di richiesta. La notizia ha suscitato immediatamente reazioni da parte delle autorità e di diversi esperti nel settore.

Roma, 15 apr – L’inchiesta sotto copertura realizzata dalla BBC e rilanciata nelle ultime ore apre uno squarcio su un punto particolarmente delicato del sistema d’asilo britannico: la trasformazione di una tutela pensata per persone realmente perseguitate in un terreno di intermediazione fraudolenta, costruzione di prove e sfruttamento economico dei migranti. Secondo quanto emerso, alcuni consulenti e operatori dell’immigrazione avrebbero chiesto migliaia di sterline a cittadini pakistani e bengalesi con visto in scadenza, offrendo loro un percorso artificiale per presentarsi come omosessuali e ottenere protezione internazionale nel Regno Unito.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Diritto d’asilo nel Regno Unito: la BBC svela il mercato delle false richieste LGBT

Notizie correlate

Programmi BBC e ITV per guardare il calcio dell’Inghilterra e della Scozia in diretta nel Regno Unito, inclusi canali, streaming online e orari di inizioÈ stato annunciato il palinsesto televisivo per seguire Inghilterra e Scozia nella fase a gironi dei Mondiali 2026 e oltre.

Regno Unito, la Bbc inserisce la Baia di Ieranto tra le 8 meraviglie marineLa BBC, uno dei più grandi network radiotelevisivi al mondo, ha inserito la splendida Baia di Ieranto, zona B dell’Amp (Area marina Punta Campanella)...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Asili nido, l'Italia resta indietro: Il posto non sia solo un servizio per le famiglie ma un diritto dei bambini; Israele-Libano, colloqui in Usa 'costruttivi'. Si va verso negoziati; Diego Garcia, base militare e simbolo del dramma degli chagossiani; Hormuz, Cina e Russia bloccano risoluzione Onu su sicurezza stretto.

Il governo britannico vuole rendere più duro e restrittivo il sistema di accoglienza dei richiedenti asiloLa ministra dell’Interno britannica Shabana Mahmood, Laburista, ha annunciato un’imminente riforma per modificare il sistema di asilo britannico in senso più restrittivo. La riforma interverrebbe ... ilpost.it

Così i migranti che pagavano per il permesso di soggiorno come finti gayIl caso è scoppiato nel Regno Unito dove la Bbc ha individuato alcuni studi legali che si prestano a tali pratiche scorrette ... msn.com

cimitero militare (Regno Unito) crediti fotografici: Darbians facebook

BUSINESS E MERCATO -Champagne, il Regno Unito torna a crescere: ma la ripresa passa dai volumi Un contributo di Angela Petroccione #champagne #regnounito #mercato #vino #export #comitechampagne #horeca #foodservice x.com