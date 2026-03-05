La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Pinotto Iacomino, condannato per l’omicidio della moglie Ornella Pinto avvenuto a Napoli nel marzo del 2021. La decisione giunge dopo un lungo iter giudiziario che ha portato alla definitiva condanna dell’uomo. La vicenda riguarda l’uccisione di Ornella Pinto, avvenuta circa due anni fa nella città partenopea.

La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l’ergastolo per Pinotto Iacomino, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie Ornella Pinto nel marzo del 2021 a Napoli. La decisione rende irrevocabile la condanna per il femminicidio dell’insegnante di sostegno, assassinata nella casa in cui viveva con il marito mentre il loro figlio piccolo dormiva in un’altra stanza. Il corpo della donna fu trovato all’alba del 3 marzo nell’abitazione coniugale. Poche ore dopo Iacomino si costituì a Montegabbione, in provincia di Terni, parlando di un omicidio avvenuto al termine di una lite. Le indagini hanno però ricostruito uno scenario diverso: Ornella Pinto sarebbe stata colpita nel sonno con almeno tredici coltellate e senza alcun segno di difesa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, omicidio di Ornella Pinto: la Cassazione conferma l’ergastolo per Pinotto Iacomino

Ornella Pinto uccisa nel sonno a Napoli: ergastolo al marito assassinoLa corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Pinotto Iacomino, ritenuto - ormai in via definitiva - responsabile dell’omicidio della docente...

“Nessun pentimento per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte”. Ecco perché la Cassazione ha conferma l’ergastolo per Marco BianchiNon c’è stato alcun segno di ravvedimento nei comportamenti processuali dei fratelli Bianchi.

Una selezione di notizie su Ornella Pinto.

Temi più discussi: Ornella Pinto uccisa nel sonno a Napoli: ergastolo al marito assassino; Ergastolo confermato per l'assassino di Ornella Pinto; Napoli. Femminicidio di Ornella Pinto, ergastolo definitivo per Pinotto Iacomino; Ornella Pinto uccisa davanti al figlio di 3 anni: ergastolo confermato per l'ex compagno -.

Ornella Pinto uccisa nel sonno a Napoli, la Cassazione conferma l’ergastolo per l'ex Pinotto IacominoDefinitiva la condanna all'ergastolo per Pinotto Iacomino, reo confesso dell'omicidio della moglie Ornella Pinto. tag24.it

Femminicidio di Ornella Pinto, definitivo l’ergastolo per il maritoÈ definitiva la condanna all’ergastolo per Pinotto Iacomino, ritenuto responsabile dell’omicidio della docente Ornella ... internapoli.it

Uccisa nel sonno dall'ex marito: ergastolo per il femminicidio di Ornella Pinto ift.tt/KEBz5av x.com

Ornella Pinto uccisa nel sonno a Napoli: ergastolo al marito assassino - facebook.com facebook