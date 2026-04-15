Nella giornata di oggi è stato reso pubblico l’audio registrato dalle telecamere di sorveglianza che mostrano un diverbio e un’aggressione avvenuti a Foggia, coinvolgendo il personal trainer recentemente ucciso nella notte tra lunedì e martedì. L’audio è stato trasmesso durante la trasmissione “Ore 14” su Raidue, offrendo uno sguardo esclusivo sui momenti precedenti alla tragedia. La registrazione permette di ascoltare i suoni della lite e delle urla che hanno preceduto l’intervento delle forze dell’ordine.

A Ore 14, in onda su Raidue, in esclusiva l’audio delle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso a Foggia il diverbio e l’aggressione di cui è stato vittima il personal trainer Annibale Carta, ucciso nella notte tra lunedì e martedì. Nell’audio, dopo alcune frasi, si sentono distintamente gli spari. L’uomo è stato raggiunto mortalmente da un colpo di pistola alla schiena esploso da una persona col volto travisato, poi dileguatosi in sella a una bicicletta. In terra sono stati trovati 4 bossoli. Personal trainer ucciso a Foggia, in un video esclusivo gli istanti in cui si è consumato l’omicidio di Dino. #Ore14 pic.twitter.comBRw86vmse2 — ore14rai2 (@ore14rai2) April 15, 2026 Annibale Carta è stato ucciso a Foggia nella notte del 13 aprile scorso, con un colpo di pistola alla schiena.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Personal trainer ucciso a Foggia, a ‘Ore 14’ l’audio della morte di Annibale Carta

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