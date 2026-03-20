Se ne deve andare Grande Fratello Vip eliminazione | chi è la prima ‘vittima’ del reality

Al Grande Fratello Vip, durante la prima puntata dell’ottava edizione, è stata annunciata l’eliminazione di uno dei concorrenti. La puntata ha mostrato scene di tensione tra i partecipanti e momenti di suspense legati al voto del pubblico. La decisione ha portato alla fuoriuscita della prima concorrente, segnando l’inizio ufficiale della nuova stagione del reality.

Al Grande Fratello Vip è già tempo di verdetti. L’ottava edizione del reality entra subito nel vivo e lo fa con una prima puntata che ha mescolato tensione, aspettative e colpi di scena, rompendo gli schemi tradizionali del programma. Una partenza costruita per sorprendere, che ha immediatamente acceso il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori e che proietta già grande attenzione sulla seconda puntata. Nel corso della serata, infatti, ben otto partecipanti sono finiti al televoto, convinti di giocarsi l’eliminazione. In realtà, il meccanismo è diverso: il pubblico è chiamato a votare — tramite SMS o app — il proprio concorrente preferito. Il più votato otterrà l’immunità nella prossima nomination, prevista per la seconda puntata di venerdì 20 marzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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