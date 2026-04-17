Due testimoni hanno confermato che i ragazzi coinvolti nell’omicidio di Giacomo Bongiorni si sono difesi durante l’aggressione. La vicenda si è svolta a Massa, dove il 17enne ex pugile è stato ucciso. I testimoni hanno riferito di aver assistito all’evento e di aver visto le persone coinvolte reagire in modo difensivo. L’indagine prosegue con le dichiarazioni raccolte e le verifiche sui fatti.

Il branco che a Massa ha aggredito e ucciso Giacomo Bongiorni avrebbe agito per difesa. Secondo l’avvocato Nicola Forcina, che difende il 17enne che ha partecipato all’assalto, ci sarebbero almeno due testimoni che quella sera non hanno preso parte alla rissa ma che avrebbero assistito ai primi momenti dell’evento. Tutto, spiega il legale, sarebbe partito da Bongiorni, nei confronti del quale il gruppo di ragazzi avrebbe reagito. Le prime fasi del pestaggio degenerato con l’omicidio non sarebbero state catturate dall’occhio elettronico di piazza Palma, coperto da un albero. Cosa avrebbero riferito i testimoni Come riporta Ansa, dopo le rivelazioni di uno dei ragazzi del gruppo – il 17enne – su una presunta prima mossa da parte di Giacomo Bongiorni prima della rissa, sarebbero arrivati i primi riscontri da parte di due testimoni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, l'avvocato del 17enne ex pugile: "Testimoni confermano versione indagati"

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