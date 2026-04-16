A Massa, un ragazzo di 17 anni coinvolto in una rissa è stato accusato dell’omicidio di Giacomo Bongiorni. La procura ha richiesto per lui gli arresti domiciliari, ritenendo che potrebbe essere lui a aver sferrato il colpo mortale. La vicenda si è svolta in un contesto di violenza tra giovani, con le autorità che stanno proseguendo le indagini per chiarire le responsabilità.

Arriva una richiesta da parte della difesa del 17enne, con un passato da pugile, indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, che ha perso la vita nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile nel centro di Massa. La dinamica del decesso, e del presunto omicidio a seguito di un pestaggio, è ancora in fase di ricostruzione. Il 17enne è attualmente nel carcere minorile di Genova e la difesa avrebbe chiesto la revoca del provvedimento restrittivo durante l’interrogatorio di garanzia del 16 aprile. Secondo una primissima ricostruzione dell’accusa, sarebbe stato il minorenne con esperienza da pugile a sferrare il presunto colpo mortale, ma è ancora tutto da verificare.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, chiesti domiciliari per l'ex pugile 17enne: sarebbe suo il colpo mortale

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