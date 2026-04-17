L'autopsia di Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa, rivela una gravissima emorragia cranica e una mandibola spostata. Secondo le prime indiscrezioni, le ferite sarebbero state compatibili con un violento trauma. La procura ha aperto un'indagine per omicidio, senza ancora ipotizzare eventuali sospetti. La scena del delitto è stata sottoposta a rilievi, mentre la famiglia della vittima ha chiesto giustizia. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.

Sono emersi nuovi dettagli dall’autopsia eseguita sul cadavere di Giacomo Bongiorni, vittima di omicidio a Massa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. L’esame autoptico avrebbe evidenziato una “gravissima emorragia cranica” e il “dissestamento della mandibola”. Intanto, è stato confermato il fermo del giovane che potrebbe aver sferrato il colpo fatale nell’aggressione. Le indiscrezioni sull'autopsia di Giacomo Bongiorni Le indagini sull'omicidio di Giacomo Bongiorni La ricostruzione sull'omicidio di Bongiorni Le indiscrezioni sull’autopsia di Giacomo Bongiorni A riferire le nuove indiscrezioni emerse dall’autopsia effettuata dal direttore dell’istituto di medicina legale di Genova Francesco Ventura sul corpo di Giacomo Bongiorni è stata l’agenzia Adnkronos.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia parla di "gravissima emorragia cranica" e di mandibola spostata

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