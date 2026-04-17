L'autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni ucciso a Massa | Disassamento della mandibola e grave emorragia
Un'autopsia sul corpo di un uomo di 47 anni, ucciso durante un episodio violento a Massa, ha rilevato un disassamento della mandibola e un’emorragia grave. I risultati sono stati comunicati dopo il sopralluogo effettuato sul corpo. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato in un’area pubblica della città. Non sono ancora state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione.
Dall'autopsia eseguita sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa durante un'aggressione, sarebbero emerse lesioni e un'emorragia gravissime. Le indiscrezioni confermerebbero quindi il pestaggio, il deposito degli esiti avverrà fra 30 giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Dritto e rovescio. . Nico, rumeno residente ad #Arezzo, sulla storia di Giacomo Bongiorni, l'uomo ucciso a #Massa davanti al figlio di 11 anni per aver richiamato un gruppo di giovani che creavano degrado. #drittoerovescio - facebook.com facebook
Sono profondamente addolorato per la morte di Giacomo Bongiorni, vittima di una barbara aggressione per mano di un gruppo di giovani violenti a Massa Carrara. Ai suoi familiari va la vicinanza mia personale e di tutto il Governo. Una tragedia che non merit x.com