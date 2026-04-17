L'autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni ucciso a Massa | Disassamento della mandibola e grave emorragia

Un'autopsia sul corpo di un uomo di 47 anni, ucciso durante un episodio violento a Massa, ha rilevato un disassamento della mandibola e un’emorragia grave. I risultati sono stati comunicati dopo il sopralluogo effettuato sul corpo. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato in un’area pubblica della città. Non sono ancora state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione.