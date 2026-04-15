Nuovi dettagli sono stati resi noti sull’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, con l’autopsia che ha confermato come la causa della morte sia stata un’emorragia cerebrale. L’esame ha evidenziato la presenza di una lesione consistente in un trauma cranico che avrebbe provocato la fuoriuscita di sangue nel cervello. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

L’autopsia ha svelato nuovi elementi sull’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. L’esame ha confermato un’emorragia cerebrale molto estesa, compatibile sia con i colpi ricevuti durante l’aggressione sia con la caduta sull’asfalto. Il punto centrale dell’inchiesta è capire con precisione cosa abbia portato alla morte dell’uomo. Cos'è emerso dall'autopsia su Giacomo Bongiorni Le indagini sull'omicidio di Giacomo Bongiorni Chi sono gli indagati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni Cos’è emerso dall’autopsia su Giacomo Bongiorni Sono emersi i primi esiti dell’autopsia eseguita sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso nella serata di sabato 11 aprile in un pestaggio avvenuto in centro a Massa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia conferma un'emorragia cerebrale: con cosa è compatibile

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