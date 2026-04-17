Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa convalidato il fermo del 17enne

A Massa è stato convalidato il fermo di un ragazzo di 17 anni sospettato dell’omicidio di un uomo di 47 anni avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma. La vittima ha subito una violenta aggressione nel centro storico della città, che ha portato al suo decesso. La procura ha deciso di mantenere in custodia il minorenne, che ora è indagato per il fatto.

Massa, 17 apr. - (Adnkronos) - Convalidato il fermo del ragazzo di 17 anni indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto nella notte tra l'11 e il 12 aprile dopo una violenta aggressione in piazza Felice Palma, nel centro storico di Massa. Nei confronti del 17enne è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. A renderlo noto, come riporta l'Adnkronos, è la procuratrice per i Minorenni di Genova, Tiziana Paolillo, che coordina il procedimento relativo ai tre minorenni coinvolti. Il giovane, indicato anche come promessa della boxe toscana, accusato di aver sferrato il colpo fatale a Bongiorni, si trovava in un centro di prima accoglienza a Genova, dove si è svolta l'udienza di convalida.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo del 17enne Parla il pugile 17enne che ha picchiato a morte Buongiorni a Massa: “Io aggredito per primo” #shorts Notizie correlate Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo per il pugile 17enne: resta in carcereConvalidato il fermo del 17enne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa. Omicidio Bongiorni, resta in carcere il 17enne: convalidato il fermo dopo l’interrogatorioIl 17enne resta in carcere dopo la decisione del Tribunale MASSA – Arriva il primo passaggio giudiziario chiave nell’inchiesta sull’omicidio di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio Giacomo Bongiorni, tra video e versioni contrastanti: il punto sulle indagini; Omicidio Massa, un fermato: Bongiorni ha dato testata a un mio amico; Giacomo Bongiorni, uno dei fermati: Ha dato una testata al mio amico, non lo abbiamo sfiorato; Omicidio a Massa, chi ha colpito per primo? Sono 5 gli indagati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni. Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo del 17enneConvalidato il fermo del ragazzo di 17 anni indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto nella notte tra l’11 e il 12 aprile dopo una violenta aggressione in piazza Felice Palma, nel ... adnkronos.com Giacomo Bongiorni, l'autopsia: «Gravissima emorragia, la mandibola spostata per i colpi»Nuovi dettagli emergono dall'autopsia di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. L'uomo avrebbe riportato una gravissima ... ilgazzettino.it Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo per il pugile 17enne: resta in carcere x.com Uno ha negato di aver sfiorato la vittima, l’altro ha presentato una ricostruzione alternativa dei fatti. Accusati dell'omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso davanti al figlio 11enne a calci e pugni da un gruppo di giovani a Massa, Alexandru Miron, 23 a facebook