Omicidio Bongiorni resta in carcere il 17enne | convalidato il fermo dopo l’interrogatorio

Il Tribunale ha confermato il carcere per il 17enne coinvolto nell’omicidio avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile nel centro cittadino. Dopo l’interrogatorio, il fermo è stato convalidato, mantenendo il ragazzo in detenzione. La vicenda riguarda il delitto di Giacomo Bongiorni, avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Si attende ora l’evoluzione delle indagini e eventuali sviluppi processuali.

Il 17enne resta in carcere dopo la decisione del Tribunale. MASSA – Arriva il primo passaggio giudiziario chiave nell’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, ucciso nella notte tra l’11 e il 12 aprile nel centro cittadino. Il Tribunale per i Minorenni di Genova ha convalidato il fermo del 17enne coinvolto nel pestaggio, disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere al termine dell’interrogatorio di garanzia. Il ragazzo è uno dei tre minorenni indagati per omicidio aggravato in concorso e rissa aggravata, all’interno di un gruppo composto complessivamente da cinque giovani, tra cui due maggiorenni. La dinamica del pestaggio ripresa dalle telecamere.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Bongiorni, resta in carcere il 17enne: convalidato il fermo dopo l’interrogatorio Notizie correlate Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo per il pugile 17enne: resta in carcereConvalidato il fermo del 17enne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa. Leggi anche: Alex Manna resta in carcere: convalidato il fermo per l’omicidio di Zoe Trinchero Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Omicidio Giacomo Bongiorni, tra video e versioni contrastanti: il punto sulle indagini; Giacomo Bongiorni, uno dei fermati: Ha dato una testata al mio amico, non lo abbiamo sfiorato; Omicidio Massa, un fermato: Bongiorni ha dato testata a un mio amico; Omicidio Giacomo Bongiorni: minore fermato trasferito a Genova, interrogatorio davanti al gip. Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo per il pugile 17enne: resta in carcereConvalidato il fermo del 17enne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa. Disposta la custodia cautelare in carcere dal Tribunale per i Minorenni di Genova. Leggi le notizie in tempo reale. fanpage.it Omicidio Giacomo Bongiorni, un video incastra i giovani arrestatiLe telecamere di sorveglianza hanno ripreso parte della scena: un filmato di quasi due minuti, di cui una quindicina di secondi considerati cruciali dagli inquirenti. Le immagini, sebbene abbastanza ... blitzquotidiano.it Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo per il pugile 17enne: resta in carcere x.com Omicidio Bongiorni, 17enne interrogato dal giudice. Difesa chiede gli arresti domiciliari facebook