Omicidio Bongiorni a Massa | cinque indagati la difesa del padre ‘Mio figlio non è un criminale’

Nelle prime ore dopo l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, sono stati iscritti nel registro degli indagati cinque soggetti. La polizia ha raccolto alcune testimonianze e avviato le attività di approfondimento per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La difesa del padre della vittima ha dichiarato che il loro cliente non è coinvolto nel reato. La procura sta coordinando le indagini per identificare eventuali responsabilità.

Chi sono gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni?. La svolta nelle indagini è arrivata in poche ore. Per la morte di Giacomo Bongiorni, ucciso durante una violenta aggressione in piazza a Massa, i carabinieri hanno identificato cinque persone. Due sono maggiorenni e si trovano in stato di fermo con l’accusa di concorso in omicidio volontario: Eduard Alin Carutasu, 19 anni. Ionut Alexandru Miron, 23 anni. Altri tre sono minorenni, ora sotto la lente della Procura dei minori di Genova. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un’aggressione di gruppo, con dinamiche ancora da chiarire nei dettagli. Cosa emerge dalle immagini e dall’autopsia?.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Bongiorni a Massa: cinque indagati, la difesa del padre ‘Mio figlio non è un criminale’ Altri due ragazzi indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: ora sono cinque. Disposta l’autopsiaSalgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte in piazza... Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, altri due indagatiCi sono altri due indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani in piazza...