A Massa, circa 20.000 persone si sono radunate in piazza per una fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, ucciso in un episodio avvenuto recentemente. La madre del giovane ha partecipato alla manifestazione, piangendo mentre si trovava tra i presenti. L’evento ha coinvolto la comunità, che ha voluto esprimere il proprio cordoglio e solidarietà. La polizia ha presidiato la zona per garantire l’ordine durante la manifestazione.

La sera di martedì 14 aprle, a Massa, circa 20 mila persone sarebbero scese in strada per la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne pestato a morte nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. Il punto di arrivo è stato fissato in piazza Palma, il luogo dell’omicidio, dove è stato osservato un minuto di silenzio. Presente la famiglia, compresa la madre anziana, che non è riuscita a percorrere il tratto a piedi, sopraffatta dal dolore: è stata fatta salire su un’auto della Protezione civile. Le parole della cugina alla fiaccolata di Massa La madre di Giacomo Bongiorni sull'auto della Protezione civile Presenti vescovo,...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa in piazza, 20 mila persone alla fiaccolata: la madre scoppia in lacrime

Massa, migliaia in piazza per la fiaccolata in memoria di Giacomo BongiorniCirca 3mila persone almeno si sono concentrate in piazza Garibaldi, a Massa, da dove alle 21 è partita la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni,...

Giacomo Bongiorni ucciso a Massa, migliaia di persone alla fiaccolata: “Per chi non si gira dall’altra parte”Migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa da un gruppo di ragazzi durante un’aggressione.

Temi più discussi: Ucciso davanti al figlio, Giacomo morto per i colpi alla testa; Giacomo Bongiorni, 17enne arrestato per omicidio: Mi ha colpito, ho reagito. Stasera la fiaccolata; Omicidio a Massa, chi ha colpito per primo? Sono 5 gli indagati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni; 1mattina News 2025/26 - Massa, tre fermi per l'omicidio di Giacomo Bongiorni - 13/04/2026 - Video.

Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa in piazza, 20 mila persone alla fiaccolata: la madre scoppia in lacrimeOmicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, 20 mila persone in strada per la fiaccolata: le lacrime della madre, la signora Giorgia ... virgilio.it

Il 17enne arrestato per l'omicidio di Giacomo Bongiorni faceva boxe agonisticaAgli inquirenti ha detto: 'Lui mi aveva colpito'. I genitori dei fermati: 'I nostri ragazzi sono stati aggrediti e si sono difesi, non sono criminali' (ANSA) ... ansa.it

Robert Deleanu, consigliere comunale romeno, esprime il dolore della comunità per l'omicidio di Giacomo Bongiorni - facebook.com facebook

Omicidio a Massa, la famiglia di Giacomo Bongiorni nel dolore: "Siamo distrutti". #ignotox x.com