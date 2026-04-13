Il padre di uno dei due ragazzi arrestati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa ha dichiarato che il suo figlio si trovava nel luogo sbagliato al momento dei fatti. Ha aggiunto che non sono criminali e ha espresso dispiacere per quanto accaduto. L’indagine sulla morte del 19enne prosegue, con le autorità che hanno già fermato i due giovani coinvolti. La famiglia si è detta sconvolta e desidera collaborare con le forze dell’ordine.

Parla il padre di Eduard Alin Carutasi I telefoni del Tg1 hanno raggiunto Gabriel Carutasi, il padre del 19enne Eduard Alin Carutasi arrestato domenica 12 aprile per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, a Massa. “Una persona è morta, mi dispiace, è morto un padre di famiglia. Certo che mi dispiace”, dice Gabriel, che sottolinea: “Non siamo criminali“. Il luogo in cui è stato ucciso Giacomo Bongiorni, in piazza Palma a Massa. Il padre di uno dei giovani arrestati per l’omicidio: “Non siamo criminali” Suo figlio “si è trovato nel posto sbagliato con le persone sbagliate”, continua Gabriel. Suo figlio lavora con lui in una ditta edile, un’attività avviata una volta arrivato in Italia dalla Romania.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla il papà del 19enne arrestato: "Era nel posto sbagliato"

Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla la compagna Sara Tognocchi: "Picchiato a morte davanti al figlio"L’omicidio a Massa di Giacomo Bongiorni, ucciso in piazza da un gruppo di ragazzi dopo un rimprovero, ha sconvolto l’Italia.

Massa, chi era Giacomo Bongiorni: il papà ucciso da una baby gang davanti al figlioUna serata come tante si è trasformata in tragedia nel cuore di Massa per Giacomo Bongiorni, il 47 anni che ha perso la vita dopo una brutale...

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Sono cinque gli identificati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. Due sono i maggiorenni sottoposti a fermo perché indiziati di "concorso in omicidio volontario", gli altri tre sono minori "la cui posizione è al vaglio della procura minorile di Genova" #ANS - facebook.com facebook

L’omicidio di Giacomo #Bongiorni, dopo un rimprovero a #Massa. Tre i giovanissimi fermati, altri due minori indagati. “L’hanno colpito anche a terra”, dicono i pm. La madre della vittima al Tg1: “Era un bravo ragazzo”. Chiede scusa il padre del 19enne ora in c x.com