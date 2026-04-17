Un minorenne di 17 anni è stato fermato in relazione all’omicidio di Fabio Ascione avvenuto nella notte a Ponticelli. Il ragazzo, accusato di essere coinvolto nell’episodio violento, ha espresso sentimenti di rimorso per quanto accaduto. La polizia ha sequestrato materiali e raccolto testimonianze che collegano il giovane all’evento, mentre le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli – Resta in carcere il 17enne coinvolto nella tragica notte di Ponticelli, un evento che ha scosso la comunità locale e suscitato l’attenzione dei media nazionali. Durante l’udienza di convalida del fermo, il giovane C.V. si è presentato visibilmente provato e affranto, dichiarando: “Volevo bene a Fabio, per me era come un fratello. Sono giorni che non dormo, non riesco a darmi pace”. La sua testimonianza evidenzia non soltanto un profondo senso di rimorso, ma anche una strategia di difesa che aggrava ulteriormente la sua posizione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Omicidio di Fabio Ascione: il complice minorenne esprime rimorso per la tragedia

Notizie correlate

Ponticelli, omicidio Fabio Ascione: fermati 2 giovani, uno è minorenneUn 23enne si è consegnato ai carabinieri, mentre il secondo indagato, minorenne, è stato rintracciato dai militari.

Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne”Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Napoli, omicidio di Fabio Ascione: fermati due giovani, uno è minorenne; Napoli, 20enne ucciso a Ponticelli: fermati due giovani, uno è minorenne; Blog | Ucciso Fabio Ascione, ennesima vittima innocente: Napoli ha smesso di vivere e di sperare; Ventenne ucciso a Napoli, Fabio Ascione non era l’obiettivo ma c’è omertà: vietati i funerali.

Omicidio Fabio Ascione a Napoli, ucciso per errore: le sue ultime parole prima di morire, mi ha colpitoSvolta nelle indagini per la morte di Fabio Ascione: due fermi. Si tratta di un minorenne e del nipote di un camorrista. Autorizzati i funerali ... virgilio.it

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Ascione: due fermi a Napolidue fermi, accuse e ricostruzioni: emerge il quadro sulla morte di Fabio Ascione a Ponticelli e sulla presunta responsabilità di un giovane legato al clan De Micco ... notizie.it

+++ IL 17ENNE FERMATO: "FABIO ERA COME UN FRATELLO" +++ Le parole rese davanti al gip dal minorenne coinvolto nella morte di Fabio Ascione, e gli ultimi sviluppi dell'indagine sull'omicidio - facebook.com facebook

Fermati a #Napoli 2 giovani (uno minorenne) per l'omicidio di Fabio #Ascione, vittima innocente di una 'stesa' di camorra la notte del 7 aprile, nel quartiere Ponticelli. In centinaia, oggi, hanno partecipato ai funerali del 20enne. @aridigiorgio #GR1 x.com