Ponticelli omicidio Fabio Ascione | fermati 2 giovani uno è minorenne

A Ponticelli, due giovani sono stati fermati in relazione all’omicidio di Fabio Ascione. Un ragazzo di 23 anni si è presentato spontaneamente ai carabinieri, mentre il secondo, un minorenne, è stato individuato e portato in caserma dai militari. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i fatti e raccogliere eventuali elementi utili all’indagine.

Un 23enne si è consegnato ai carabinieri, mentre il secondo indagato, minorenne, è stato rintracciato dai militari. Il ventenne fu ucciso all’alba del 7 aprile con un colpo di pistola al petto mentre rientrava dal lavoro, nel quartiere Ponticelli. Il 23enne, identificato con le iniziali F.P.A., si è presentato spontaneamente ai carabinieri della stazione di Napoli-Poggioreale accompagnato dal suo legale, l’avvocato Leopoldo Perone. Il secondo indagato, minorenne, è stato invece rintracciato e fermato dai militari. Dalle indagini è emerso che poco prima dell’omicidio i due fermati si trovavano a bordo di uno scooter Beverly – con il maggiorenne in qualità di passeggero e il minorenne alla guida – e avrebbero preso parte a una sparatoria avvenuta nei pressi di un bar.🔗 Leggi su 2anews.it

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Napoli, 20enne ucciso a Ponticelli: fermati due giovani, uno è minorenne(Adnkronos) – Hanno 23 e 17 anni, i due giovani fermati nella notte dai carabinieri a Napoli per l'omicidio di Fabio Ascione, il 20enne incensurato...

Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne”Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma.

Fabio Ascione, il 20enne ucciso lo scorso 7 aprile, sarebbe stato colpito accidentalmente da un colpo di pistola nella periferia est di Napoli. A sparare sarebbe stato un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava su uno scooter guidato da un 17 - facebook.com facebook

Ponticelli, svolta nell'omicidio di Fabio Ascione: fermati due giovani, oggi i funerali x.com