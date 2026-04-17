Omicidio Carta lunedì l’autopsia

Lunedì si terrà l’autopsia su Annibale “Dino” Carta, il personal trainer di 42 anni che è stato ucciso a colpi di pistola in via Caracciolo a Foggia nella serata di lunedì. La vittima è stata colpita da diversi proiettili e l’episodio ha attirato l’attenzione nella zona. Le forze dell’ordine stanno indagando sul movente e sui responsabili dell’omicidio.

Si svolgerà lunedì l’autopsia su Annibale “Dino” Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso a colpi di pistola in via Caracciolo a Foggia lunedì sera. Un passaggio decisivo per ricostruire con precisione la dinamica del delitto. Nel frattempo, le indagini si concentrano su due elementi: un audio registrato da una telecamera di sorveglianza e un video che riprende un uomo incappucciato in bicicletta pochi istanti prima dell’omicidio. Nell’audio si sentirebbe un acceso diverbio tra la vittima e un’altra persona, seguito da quattro colpi di pistola. Le frasi registrate potrebbero far pensare a un contrasto personale, ma restano da verificare. «Servono riscontri tecnici, a partire da una consulenza fonica», ha spiegato, invece, il procuratore Enrico Infante.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Omicidio Carta, lunedì l’autopsia Morte piccolo Domenico, indagati salgono a sette. Funerali nel fine settimana Notizie correlate Mamma e figlioletto trovati morti in un laghetto a Rovigo, si indaga per omicidio: lunedì l’autopsiaSi indaga per omicidio per la morte di una donna di 39 anni e del figlioletto di un anno trovati senza vita in un laghetto di Castelguglielmo, nei... Benevento, neonata morta in ospedale: 2 medici indagati, lunedì l’autopsiaLa bambina di due mesi era stata dimessa nella serata di mercoledì e riaccompagnata presso l'ospedale San Pio di Benevento poco dopo per problemi... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'omicidio di Carta in 2 minuti: un diverbio, l'uomo in bici, gli spari e le ultime parole di Dino; Omicidio di Annibale Carta, l’audio choc del delitto di Foggia: Ma che fai? Mi spari?; Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia: l'audio esclusivo degli istanti dell'omicidio; Omicidio Carta, spunta l’audio delle telecamere: Mi ammazzi?. Si sentono le voci e poi gli spari. Omicidio personal trainer a Foggia, continuano le indagini: lunedì l'autopsia. Fiori e biglietti sul luogo del delittoAl momento massimo riserbo da parte degli investigatori. Le immagini della videosorveglianza della zona hanno mostrato un uomo incappucciato mentre si dirige verso il luogo della sparatoria ... lagazzettadelmezzogiorno.it Omicidio personal trainer a Foggia, la pista del killer arrivato in biciclettaUn uomo con il capo coperto da un cappuccio ripreso dalle telecamere 40 secondi prima dell'agguato costato la vita al 42enne Dino Carta. I carabinieri stanno acquisendo le immagini dell'intero ... tg24.sky.it SERIE D | Omicidio Dino Carta, spunta un misterioso video col passaggio di una persona incappucciata. Pochi secondi dopo gli spari e le strazianti urla: “Non ti vengo a disturbare mai più, te lo giuro” #cronaca #foggia #omicidio #indagini facebook Foggia, proseguono le indagini sull’omicidio del personal trainer Dino Carta. Sospetti su un uomo in bici ripreso dalle telecamere. Il procuratore: “Ipotesi da verificare, servono accertamenti tecnici”. x.com