Mamma e figlioletto trovati morti in un laghetto a Rovigo si indaga per omicidio | lunedì l'autopsia

Una donna di 39 anni e il suo bambino di un anno sono stati trovati senza vita in un laghetto vicino a Rovigo. Le autorità hanno aperto un'indagine per omicidio e lunedì verrà eseguita l'autopsia sui corpi. Non sono ancora state fornite dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulle eventuali cause dei decessi.

Si indaga per omicidio per la morte di una donna di 39 anni e del figlioletto di un anno trovati senza vita in un laghetto di Castelguglielmo, nei pressi di Rovigo. Si tratta di un atto dovuto per effettuare ulteriori accertamenti. Lunedì l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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