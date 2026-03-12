La comunità di La Maddalena è in lutto per la scomparsa di Luigi Nativi, un ragazzo di 18 anni conosciuto sui social come tiktoker, trovato senza vita nella sua abitazione. L’autopsia ha fornito dettagli sulla causa della morte, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sugli ultimi momenti prima del decesso. La notizia ha sconvolto amici e familiari del giovane.

La comunità di La Maddalena è sotto choc per la tragica morte di Luigi Nativi, il giovane tiktoker di 18 anni trovato senza vita nella sua abitazione. La vicenda ha immediatamente attirato l’attenzione dei media locali e nazionali, nonché dei social network, dove il ragazzo era noto per le sue creazioni e la sua presenza digitale. La tragedia ha scosso famiglie e amici, aprendo un momento di lutto collettivo che ha coinvolto l’intera isola. La Procura di Tempio Pausania ha già avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte del giovane. La pm Noemi Mancini ha disposto il sequestro dei telefoni di Nativi e l’esame autoptico, previsto per venerdì prossimo, per raccogliere elementi utili a capire quanto accaduto nei giorni immediatamente precedenti al suicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Luigi Nativi, come è morto il tiktoker 18enne: la verità dall’autopsia

Articoli correlati

È morto Luigi Nativi, il tiktoker 18enne legato ad Alice MordentiCi sono notizie che arrivano all’improvviso e cambiano l’aria, come se per un attimo si spegnesse il rumore di fondo dei social.

Luigi Nativi, tiktoker 18enne: muore improvvisamenteLuigi Nativi, tiktoker di 18 anni, è scomparso improvvisamente a La Maddalena, a diffondere la notizia Alice Mordenti, anche lei famosa sul web...

Luigi Nativi, come è morto il tiktoker 18enne: il sequestro del cellulare e la verità dall'autopsia

Contenuti utili per approfondire Luigi Nativi

Temi più discussi: È morto Luigi Nativi, il tiktoker aveva 18 anni: l'addio dell'amica Alice Mordenti; La Maddalena, è morto Luigi Nativi: il tiktoker aveva 18 anni; Addio a Luigi Nativi: il tiktoker che ha conquistato la Gen Z (e Alice Mordenti); Luigi Nativi, morto a 18 anni il tiktoker. Le parole di Alice Mordenti: Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere.

Addio a Luigi Nativi, il giovane tiktoker è morto a soli 18 anniROMA – È morto a soli 18 anni Luigi Nativi, giovane tiktoker originario de La Maddalena, in Sardegna. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei social dove il ragazzo era seguito ... dire.it

Alice Mordenti ricorda Luigi Nativi, il tiktoker morto a 18 anni: Volevo starti accanto, cause ancora ignoteGiovanissimo, Luigi Nativi aveva appena 18 anni. Su TikTok era seguito da più di 20 mila follower e 12 mila lo ammiravano su Instagram. Sardo, originario de La Maddalena, sui social condivideva le sue ... virgilio.it

' . Si cerca anche nei due telefoni cellulari la verità sulla morte di Luigi Nativi, 18 anni, della Maddalena, trovato senza vita in casa sua, stando alle prime ricostruzioni per un gesto v - facebook.com facebook

È morto a soli 18 anni Luigi Nativi, giovane tiktoker originario della Sardegna. x.com