Riccardo morto a 5 mesi la verità dall’autopsia | mamma indagata per omicidio colposo

Un bambino di cinque mesi è deceduto, e l’autopsia ha rivelato le cause della morte. La madre è attualmente indagata per omicidio colposo. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario in corso, con le autorità che stanno analizzando i risultati dell’esame post-mortem. La famiglia del bambino è coinvolta nell’indagine, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

La morte del piccolo Riccardo, appena cinque mesi, resta al centro di un'inchiesta che punta a chiarire ogni dettaglio. I primi risultati dell'autopsia non escludono l'ipotesi di un incidente domestico, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti per definire con precisione le cause del decesso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati la madre, 42 anni, con l'accusa di omicidio colposo, un atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti tecnici. Il dramma si è consumato a Pessione di Chieri, nel comune di Chieri, in provincia di Torino, all'interno della villetta di famiglia. Il bambino è morto lunedì all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era stato trasportato in condizioni disperate.