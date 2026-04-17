Omicidio Bongiorni il 17enne trasferito all’istituto penale minorile di Firenze | convalidato l’arresto

Il diciassettenne accusato dell’omicidio di un uomo di 47 anni avvenuto lo scorso 11 aprile a Massa è stato trasferito all’istituto penale minorile di Firenze. L’arresto è stato convalidato e il ragazzo, coinvolto nel fatto, rimane in custodia cautelare. La vittima è stata uccisa in piazza Palma davanti al figlio di undici anni. La vicenda è oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

MASSA – Resta in cella il diciassettenne fermato per l’omicidio volontario di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso la sera dell’11 aprile scorso in piazza Palma a Massa, sotto gli occhi del figlio di undici anni. Lo ha deciso il gip del Tribunale per i minorenni di Genova al termine dell’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina (16 aprile). Il giovane, uno dei cinque indagati nell’inchiesta sulla tragedia, è stato trasferito dal centro di prima accoglienza ligure all’istituto penale minorile di Firenze. Durante l’interrogatorio di garanzia, assistito dall’avvocato Nicola Forcina, il minore ha risposto a tutte le domande, ribadendo la versione fornita fin dall’inizio: ha sostenuto di aver ricevuto una testata da Bongiorni e di aver risposto colpendolo con un pugno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Omicidio Bongiorni, il 17enne trasferito all’istituto penale minorile di Firenze: convalidato l’arresto Notizie correlate Massa, omicidio di Giacomo Bongiorni. Convalidato il fermo del 17enneConvalidato il fermo del ragazzo di 17 anni indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto nella notte tra l'11 e il 12 aprile dopo una... Leggi anche: Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo del 17enne Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo del 17enne: resta in carcere; Giacomo Bongiorni, uno dei fermati: Ha dato una testata al mio amico, non lo abbiamo sfiorato; Massa, omicidio Bongiorni: domani i funerali. Proclamato il lutto cittadino; Omicidio Massa, il 17enne fermato esperto di boxe. Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo del 17enneL’inchiesta sull’aggressione mortale prosegue tra testimonianze, video e analisi forensi. Sabato i funerali del 47enne ... adnkronos.com Omicidio Bongiorni a Massa, il gip manda in carcere il 17enne: scontro sulla dinamicaOmicidio Bongiorni: il 17enne in carcere a Firenze. Zona d'ombra nelle telecamere. Domani i funerali al Duomo, lutto cittadino ... gonews.it Omicidio Giacomo Bongiorni, il 17enne in carcere minorile: “È sconvolto, ha risposto al giudice” - facebook.com facebook Massa, omicidio di Giacomo Bongiorni. Convalidato il fermo del 17enne x.com