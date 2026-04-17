A Massa è stato convalidato il fermo di un ragazzo di 17 anni, indagato per la morte di un uomo di 47 anni avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma, nel centro storico della città. La vittima è deceduta dopo essere stata aggredita violentemente durante un episodio avvenuto in pubblico. La Procura ha confermato l’atto di fermo nei confronti del minorenne.

Convalidato il fermo del ragazzo di 17 anni indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto nella notte tra l'11 e il 12 aprile dopo una violenta aggressione in piazza Felice Palma, nel centro storico di Massa. Nei confronti del 17enne è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. A renderlo noto, come riporta l'Adnkronos, è la procuratrice per i Minorenni di Genova, Tiziana Paolillo, che coordina il procedimento relativo ai tre minorenni coinvolti. Il giovane, indicato anche come promessa della boxe toscana, accusato di aver sferrato il colpo fatale a Bongiorni, si trovava in un centro di prima accoglienza a Genova, dove si è svolta l'udienza di convalida.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Massa, omicidio di Giacomo Bongiorni. Convalidato il fermo del 17enne

Parla il pugile 17enne che ha picchiato a morte Buongiorni a Massa: “Io aggredito per primo” #shorts

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Daniele Capezzone. . Parole indegne dal papà del presunto assassino di Giacomo Bongiorni a Massa. Non è la vittima che deve essere processata. Mi aspetto l’ergastolo per i colpevoli. #fblifestyle facebook

Sono profondamente addolorato per la morte di Giacomo Bongiorni, vittima di una barbara aggressione per mano di un gruppo di giovani violenti a Massa Carrara. Ai suoi familiari va la vicinanza mia personale e di tutto il Governo. Una tragedia che non merit x.com