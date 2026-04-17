Ollie Watkins sta lavorando con determinazione per ottenere un'ultima chance di essere convocato nella nazionale inglese in vista dei Mondiali. L'attaccante si sta concentrando sui prossimi impegni con la sua squadra, cercando di convincere i selezionatori con le sue prestazioni. La sua candidatura si basa sulle recenti apparizioni e sui gol segnati, che hanno attirato l'attenzione dei tecnici nazionali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ollie Watkins, l’attaccante del Aston Villa, ha manifestato chiaramente la sua ambizione di entrare nella rosa dell’Inghilterra per la prossima Coppa del Mondo. Nonostante come lui stesso ha affermato, la sua assenza dalle recenti amichevoli potrebbe rappresentare un ostacolo, Watkins mantiene un focus deciso sul termine della stagione. Questo articolo approfondirà le motivazioni e le aspettative dell’attaccante, analizzando anche il contesto in cui si trova. Watkins ha vissuto una stagione intensa, con prestazioni che lo hanno reso uno dei protagonisti nel campionato di Premier League.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ollie Watkins punta a un’ultima corsa per la selezione nella nazionale inglese ai Mondiali.

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