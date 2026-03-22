Federico Riva ha provato a conquistare una medaglia sui 1500 metri ai Mondiali Indoor, forte del record italiano siglato durante l’inverno (3:33.04 lo scorso 19 febbraio) e della prova brillante offerta due giorni fa in batteria sulla pista di Torun (Polonia). Il 25enne romano, settimo su questa distanza agli ultimi Mondiali outdoor e dato in grandissima crescita, ha preso come riferimento il favoritissimo portoghese Isaac Nader e ha cercato di tenere la sua scia nella seconda parte di gara, in un gruppo guidato a buon ritmo dallo spagnolo Mariano Garcia. Il nostro portacolori è stato costretto all’esterno da un intenso spalla a spalla con lo svedese Samuel Pihlstroem ed è praticamente stato costretto a correre in seconda corsia, non riuscendo a effettuare il sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Riva punta sul cavallo Nader e lotta nella mischia, ma Garcia mette tutti nel sacco: la “moto” vince i 1500 ai Mondiali

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Federico Riva continua a carburare! Record italiano dei 1500, tempo strapazzato. E per i Mondiali…Federico Riva ha ritoccato di nove decimi secchi il suo record italiano dei 1500 metri indoor, correndo in 3:33.

Una raccolta di contenuti su Federico Riva

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Federico Riva in formato mondiale! Vince la batteria (3:40.52) e vola in finale nei 1500! Out Pietro Arese ottavo nella terza batteria in 3:40.91 DIRETTA TV @RaiSport e @SkySport Arena #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com